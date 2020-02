Cavani : “C’est un moment spécial après un mois de janvier sincèrement difficile”

En clôture de la 26ème journée de Ligue 1, le PSG s’est imposé dans un match spectaculaire face aux Girondins de Bordeaux (4-3). Quelques jours après sa défaite face à Dortmund (1-2), le PSG a offert un match à multiples rebondissements avec notamment un doublé de Marquinhos et le 200ème but de Cavani au PSG. Après la rencontre, le Matador est revenu avec beaucoup d’émotions sur son record avec le maillot parisien, au micro de Canal+.

Un remerciement pour les coéquipiers

“Ce sont les coéquipiers qui te donnent la possibilité. C’est normal, c’est un moment spécial après un mois de janvier sincèrement difficile. Je suis ici pour donner le maximum et pour essayer de faire une grosse saison avec l’équipe. Je suis aussi un peu émotionnel car je vois ma famille qui est toujours derrière moi, qui me pousse et me donne de l’amour. C’est ça qui me fais aller de l’avant, c’est pour ça que je suis comme ça. Ça me donne beaucoup d’émotion. J’espère que je vais continuer à faire des belles choses aussi.”

Ses valeurs dans le football

“Merci. C’est ce que j’apprends aux petits. C’est tout ce que je peux donner, je ne peux pas faire autre chose. Alors je vais donner ça jusqu’à la fin. Je vais profiter du moment.”