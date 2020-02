Cavani : “Je vais toujours donner le maximum pour ce club, mes coéquipiers et les supporters”

Entré en cours de jeu, Edinson Cavani a participé au match spectaculaire du PSG lors de la victoire face à l’Olympique Lyonnais (4-2), en clôture de la 24ème journée de Ligue 1. Le numéro 9 parisien a marqué le quatrième but du club de la capitale, alors que le score était de 3 à 2. Sur le site officiel du club de la capitale, le Matador est revenu sur sa sensation au moment de son 199ème but avec le maillot parisien.

“C’était une soirée spéciale. J’ai senti la chaleur de tous mes coéquipiers et des supporters après avoir marqué. C’était beau de finir le match comme ça après le retour de Lyon. Ça me procure beaucoup de plaisir. C’est magnifique. La relation avec les supporters dépasse le cadre du football. C’est eux aussi qui te permettent de ressentir ton importance au sein du club. Je vais toujours donner le maximum pour ce club, pour mes coéquipiers et pour les supporters. Ils me donnent beaucoup de force et de courage. C’est la meilleure manière de les remercier”