Cazarre : “Neymar a autant raison d’être ce qu’il est que nous de lui en vouloir”

Neymar Jr est un artiste, un génie, un joueur différent, à part. Cette différence on la retrouve dans sa vie, le jour comme la nuit. C’est ainsi, estime Julien Cazarre, humoriste, fervent supporter du PSG. Et quand il faut apprécier son extra-sportif, il faut le distinguer des autres footballeurs.

“En fait, le problème est que Neymar n’est pas Verratti ni Lavezzi. C’est un Ronaldinho, c’est-à-dire un génie, et brésilien qui plus est. Attention, Sadio Mané est formidable, Salah est super, Mbappé est impressionnant… Mais lui, c’est un génie, avec tous les défauts que ça comprend, avec toutes les critiques que ça provoque. Il a autant raison d’être ce qu’il est que nous de lui en vouloir, commente Cazarre dans France Football. Dans aucun sport on n’a le droit d’être ça, un Neymar ou un Ronaldinho. Alors oui, ça peut causer des désillusions, ça peut mener l’équipe à sa perte, mais c’est comme ça, t’avais qu’à prendre des soldats. Le vrai problème, c’est quand les médiocres se prennent pour le génie alors qu’eux devraient aller se coucher parce qu’il y a match dans deux jours.”