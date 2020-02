Chapuisat : “L’équipe qui sera la plus solide défensivement ira en quarts de finale”

Mardi soir (21h, RMC Sport 1), le PSG se déplace à Dortmund dans le cadre du huitième de finale aller de Ligue des Champions. Un match particulier pour Thomas Tuchel qui a entraîné le Borussia durant deux ans (2015-2017). Stéphane Chapuisat, légende du BVB (1991-1999, 102 buts en 218 matches) a évoqué ce choc.

“Dortmund est une équipe fragile mais elle est aussi capable de se sublimer à tout moment devant ses fans. Au Westfalenstadion (le nom historique du Signal Iduna Park), il ne perd quasiment jamais (0 défaite à domicile en Championnat d’Allemagne cette saison), commente Chapuisat dans une interview accordée à L’Equipe. Avec les forfaits de Reus et de Brandt, le jeu va passer beaucoup par Sancho. Avec son explosivité, ses qualités techniques et ses dribbles, il peut faire très mal à la défense parisienne, notamment dans l’axe, où les Parisiens sont parfois en difficulté.”

Il a ensuite pointé les points faibles du club allemand. “Comment le PSG peut mettre en danger Dortmund ? Avec des longs ballons dans le dos des Hummels, Akanji et Zagadou. Le BVB est habitué à jouer assez haut et à la perte du ballon, il se fait prendre trop facilement en contre. Avec les transitions adverses, il est rapidement déstabilisé. Il a du mal à trouver le bon équilibre entre se livrer offensivement et être bien organisé derrière. […] L’équipe qui sera la plus solide défensivement ira en quarts de finale. Celle avec l’entraîneur qui sera le plus serein aura également un avantage. Les deux coaches jouent leur avenir et Tuchel a une revanche à prendre.“