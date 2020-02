Choupo-Moting hors de la liste UEFA du PSG

Le mercato hivernal fini, les clubs européens ont délivré leurs listes pour la suite des compétitions continentales. Pas de réelle surprise pour le PSG si ce n’est qu’Eric Maxim Choupo-Moting ne jouera pas en 2020 l’UEFA Champions League. L’attaquant camerounais sort de la liste dans laquelle entre le Polonais Marcin Bulka. Contraint pour des raisons réglementaires (joueurs étrangers), le PSG a préféré intégrer le troisième gardien du club.

Gardiens de but (4) : Navas, Rico, Bulka, Innocent

Défenseurs (11) : Silva, Kimpembe, Kehrer, Marquinhos, Meunier, Bernat, Kurzawa, Diallo, Dagba, Kouassi*, Mbe Soh*

Milieux (6) : Verratti, Paredes, Sarabia, Herrera, Gueye, Aouchiche*

Attaquants (6) : Mbappé, Cavani, Neymar, Di Maria, Icardi, Draxler

Absent : Choupo-Moting.

Liste B*

Du côté du Borussia, prochain adversaire du PSG (les 18 février et 11 mars), les recrues de janvier Erling Haaland et Emre Can intègrent la liste européenne. Julian Weigl et Paco Alcacer, partis, sortent de la liste UEFA du BVB. A souligner le petit tour réalisé par les Allemands qui font passer leur jeune star Jadon Sancho en liste B.