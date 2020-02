Cissé : “L’association Neymar-Mbappé n’a pas été optimale”

Le PSG s’est incliné hier soir sur la pelouse de Dortmund dans le cadre des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions (2-1). Pour Edouard Cissé, la défaite parisienne est logique.

“Une défaite logique ? Compte tenu des occasions, oui. En plus, le Borussia a un peu vendangé. Dans l’intensité et dans l’impact, on a vu une équipe qui disputait un vrai match de C1, avec beaucoup d’allant, explique Cissé dans une interview accordée à l’Equipe. Et de l’autre côté, un PSG qui s’est reposé sur ses individualités, en jouant ce match au petit trot. Il y a une équipe qui a fait mal et l’autre qui a ronronné.”

L’ancien milieu de terrain parisien (1997-2007) s’est également penché sur la prestation de Neymar, buteur, qui a”ralenti le jeu” pour lui.

“Pour moi, le problème vient d’abord de l’association Neymar-Mbappé : elle n’a pas été optimale. Neymar, notamment, a ralenti le jeu. Il aurait dû lâcher le ballon plus vite parce que Mbappé a fait des appels et qu’il y avait des possibilités de déstabiliser le Borussia.”