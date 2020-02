Claude Le Roy conseille à Choupo-Moting de quitter le PSG

Non enregistré dans la liste UEFA pour la Ligue des champions, Eric-Maxim Choupo-Moting a pu mesurer son déclassement au sein de l’effectif du PSG. L’attaquant international camerounais joue de moins en moins alors que la fin de son contrat à Paris se profile. Claude Le Roy, technicien bien connu du continent africain, conseille à l’attaquant de 30 ans de rebondir ailleurs.

“Il vaut beaucoup mieux que ce qu’il a montré au PSG. Il a contre lui, ce fond de but arrêté la saison dernière. Il a été un tout petit peu tourné en dérision et ça lui a fait perdre la confiance”, a expliqué Le Roy dans “Talents d’Afrique”, rapporte Actu Cameroun. “Pourtant c’est quelqu’un qui a du caractère, quelqu’un qui a une grosse personnalité, qui est intelligent. Il faut qu’il parte. La question ne se pose même pas. Il ne peut plus rester au PSG. Il montrerait ailleurs qu’on n’a pas découvert le véritable Choupo-Moting.”