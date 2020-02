Clément Turpin arbitre de PSG / Lyon

Après son succès face au FC Nantes (2-0), le PSG sera opposé – au Parc des Princes – à l’Olympique Lyonnais, pour le choc de la 24ème journée de Ligue 1. Et pour cette affiche du dimanche soir (à 21h sur Canal Plus), Clément Turpin sera au sifflet. Il sera assisté par Nicolas Danos et Cyril Gringore. Karim Abed sera le quatrième arbitre. Enfin, Jérôme Brisard et Frank Schneider officieront en tant qu’arbitres assistants vidéo. Cette saison, l’arbitre de 37 ans a déjà arbitré à deux reprises le club de la capitale lors des victoires face au Nîmes Olympique (3-0, 1ère journée) et Saint-Etienne (6-1, quarts de finale Coupe de la Ligue).