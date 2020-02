Corinne Diacre va gérer le temps de jeu des Parisiennes et des Lyonnaises en vue du PSG / Lyon

C’est l’affaire qui secoue le football féminin ces dernier jour. Le choc entre le PSG et Lyon de la 17e journée de D1 Arkéma – qui sera décisif pour la course au titre – est pour l’instant programmé le samedi 14 mars à 15h30. Mais cette date ne convient pas aux dirigeants lyonnais, estimant que cette dernière est trop proche de la fin de la trêve internationale qui va concerner beaucoup de joueuses des deux clubs. L’OL a d’ailleurs saisi le CNOSF pour décaler le match.

Corinne Diacre, la sélectionneuse de l’Equipe de France a convoqué plusieurs Parisiennes et Lyonnaise pour le tournoi de France (du 4 au 10 mars). En conférence de presse, elle a été interrogée sur ce conflit entre la FFF et le club lyonnais. “Il est évident que pour les deux clubs en question, je ferai attention au temps de jeu des joueuses concernées pour que tout le monde s’y retrouve. Ce tournoi est certes amical, même si on aura des objectifs importants, mais je ne ferai rien au détriment des deux clubs.”