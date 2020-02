Coronavirus – “A l’heure actuelle”, les annulations ne visent pas la 27e journée

Pas de semi-marathon de Paris demain… ni de dernière journée du salon de l’Agriculture. La course a été reportée et la fin du salon annulée par les autorités pour des raisons sanitaires dans le contexte de propagation (stade n°2) d’une forme de coronavirus (73 cas sur le territoire). Ainsi, en France, jusqu’à nouvel ordre, tous les rassemblements de plus de 5.000 personnes en milieu confiné sont interdits. Une mesure annoncée par le ministre Olivier Véran qui ne touche pas le PSG/DFCO cet après-midi. Ni même la 27e journée de Ligue 1, “à l’heure actuelle”. Même si les poignées de mains et les zones mixtes sont prohibées. En revanche, le prochain Lyon/PSG, mercredi au Groupama Stadium, semble sous la menace.