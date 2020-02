Correa : “Pour moi, Cavani convient mieux au jeu actuel du PSG”

Buteur moins de trois minutes après son entrée en jeu contre Lyon (4-2), Edinson Cavani peut-il relancer la discussion sur sa concurrence avec Mauro Icardi, un peu plus en difficulté ces derniers temps. Pablo Correa, ancien entraîneur de Nancy ou bien d’Auxerre, estime que son compatriote correspond mieux au style de jeu actuel du PSG que son coéquipier argentin.

“J’entends depuis le début de saison qu’Icardi serait un meilleur finisseur. Je ne suis pas d’accord. Je sais de quel bois Cavani est fait. Je trouvais déjà très injuste de dire qu’il était fini. Certains veulent tourner la page trop vite, alerte Correa dans une interview accordée au Parisien. On a voulu comparer Icardi sur quelques matchs et Cavani sur ses six années à Paris. On l’a vite oublié. J’ai vu les buts d’Icardi, je pense que Cavani les aurait mis également. J’étais très heureux après son but dimanche, peut-être encore plus que lui (rires). Pour moi, Cavani convient mieux au jeu actuel du PSG.“