Costil : “Le problème, c’est qu’on n’est pas le Borussia”

Les Girondins de Bordeaux ont “un plan” pour ramener un résultat de Paris ce dimanche soir : bien défendre avant tout, en bloc, avec des lignes compactes. Et Benoît Costil sera le dernier rempart du club aquitain. Le gardien de but de 32 ans espère ne pas voir ses filets trembler ce soir contre un PSG qui est son pire adversaire : 38 buts encaissés en 18 matchs contre Paris.

“Paris est toujours un match particulier. C’est le Parc des Princes, une grande équipe, des stars… on va y aller avec beaucoup de détermination pour faire le meilleur match possible”, commente le portier girondin dans Sud Ouest. “L’exemple du Borussia ? Le problème, c’est qu’on n’est pas le Borussia. C’est une très grande équipe. Et puis l’équipe du PSG qui sera alignée sera hyper-compétitive et motivée. Il y a de fortes chances que je sois beaucoup sollicité mais ce n’est pas toujours le cas. On peut prendre la tempête, ça m’est arrivé plusieurs fois.”