Coupe de France : Aouar offre les demi-finales à Lyon face à Marseille (1-0)

Après les qualifications de Rennes et du PSG, une troisième place en demi-finales était en jeu ce soir lors du choc des quarts de finale de la Coupe de France, Lyon / Marseille. Un choc qui n’a pas offert toutes ses promesses en première période, les deux équipes offrant un match fermé aux supporters présent au Groupama Stadium, même si Lyon a terminé plus fort ce premier acte. En seconde période, le match repart dans un jeu terne et il faut attendre la 66e minute pour voir le match s’emballer. Sur une frappe de Toko-Ekambi, Sakai dévie le ballon de la main. L’arbitre, après utilisation de la VAR, désigne le point de penalty. Un penalty de Dembélé arrêté par Pelé. Pratiquement dans la foulée, Marseille va subir un coup dur, avec la blessure de Payet qui doit sortir (72e). C’est finalement Lyon qui va ouvrir le score par l’intermédiaire d’Aouar (81e). Malgré une dernière frayeur (92e), Lyon élimine Marseille (1-0) et se qualifie pour les demi-finales de Coupe de France (3 et 4 mars), dont le tirage au sort aura lieu demain à partir de 20h45 dans l’émission Tout le Sport sur France 3.