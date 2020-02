Coupe de France – Benoît Bastien arbitre de Dijon / PSG

Après sa belle victoire face à l’Olympique Lyonnais (4-2), le PSG enchaînera dès ce mercredi avec un quart de finale de Coupe de France face au Dijon FCO (à 18h30 sur Eurosport 2). Et cette rencontre au Stade Gaston-Gérard sera arbitrée par Benoît Bastien. Il sera assisté par Frédéric Haquette et Stéphan Luzi. Eric Wattellier sera le quatrième arbitre. Enfin, Johan Hamel et Jérémy Stinat officieront en tant qu’arbitres assistants vidéo.

Cette saison, l’arbitre de 36 ans a déjà arbitré le club de la capitale à deux reprises lors des victoires face au Stade Rennais (2-1) au Trophée des Champions et contre l’Olympique de Marseille en Championnat (4-0, 11ème journée). Benoît Bastien a également arbitré un match du DFCO en Coupe de France face à Valenciennes (2-1).