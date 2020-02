Coupe de France – Le PSG se déplacera à Lyon pour la demi-finale

Victorieux largement du Dijon FCO (6-1) en quarts de finale de Coupe de France, le PSG connaît désormais son adversaire pour la suite de la compétition. Le club de la capitale se déplacera au Groupama Stadium pour affronter l’Olympique Lyonnais. L’autre demi-finale opposera Épinal (N3) ou Saint-Etienne au tenant du titre, le Stade Rennais. Ces affiches auront lieu les mardi 3 et mercredi 4 mars prochains. Pour rappel, les Parisiens affronteront déjà les Gones en finale de Coupe de la Ligue, le 4 avril prochain. En Championnat, les Rouge et Bleu restent sur deux victoires face aux Lyonnais : au Groupama Stadium (1-0, 6ème journée) et au Parc des Princes (4-2, 24ème journée).

Les affiches des demi-finales