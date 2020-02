Coupe de France – OL / PSG aura lieu le mercredi 4 mars à 21h10

Après sa qualification face au Dijon FCO (6-1), le PSG a hérité de l’Olympique Lyonnais pour sa demi-finale de Coupe de France. Aujourd’hui, France Télévision a dévoilé que cette affiche entre Lyonnais et Parisiens aura lieu le mercredi 4 mars à 21h10 au Groupama Stadium. Une rencontre qui sera retransmise sur France 2 et Eurosport 2. L’autre rencontre entre l’AS Saint-Etienne et le Stade Rennais est programmée au jeudi 5 mars (20h55, Eurosport 2)