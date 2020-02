Courbis : “Dites moi où et quand Verratti est meilleur que Savanier ?!”

On a l’habitude, on entend tout et n’importe quoi autour du Paris Saint-Germain depuis de nombreuses années. Nouvelle illustration des propos délirants que l’on peut tenir sur le club de la capitale, ce “débat” lors de l’émission “Team Duga” sur RMC qui comparait Téji Savanier à… Marco Verratti.

Le consultant pour la radio, Roland Courbis, a affirmé que le milieu de terrain de Montpellier, âgé de 28 ans, serait donc meilleur que le joueur parisien avec des arguments plus ou moins bancals…

“Verratti que je mets dans la catégorie des bons joueurs est habile techniquement. Lorsque je vois les statistiques de Verratti, c’est 5 buts depuis son arrivée en France. Savanier à Nîmes c’est aussi 5 buts dans la saison. (…) Dites moi où et quand Verratti, qui est déjà réputé et talentueux, est meilleur que Savanier ?! Si vous me l’argumentez, alors je m’inclinerais. (…) Techniquement Verratti est meilleur ? Dans sa technique et ses contrôles orientés Savanier est très technique et il lâche le ballon beaucoup plus rapidement que Verratti !”

Une tirade qui a par ailleurs été approuvée à l’unanimité par Christophe Dugarry et Willy Sagnol qui ont aussi considéré que Ben Arfa était “plus technique” que Kylian Mbappé… Triste football français…