Courbis : “On n’a pas besoin de voir cette discussion entre Mbappé et Tuchel”

Si le PSG a réalisé une très plaisante prestation face au MHSC, infligeant aux Héraultais une cinglante manita (22e journée de Ligue 1), c’est surtout le coup de sang signé Kylian Mbappé qui fait parler en ce lendemain de victoire. Sur les ondes de RMC, Roland Courbis a, par exemple, livré son ressenti sur cette polémique.

“Il faut simplement qu’on résume le pourquoi il fait ça. Parce que lui, ce qu’il fait, c’est un calcul d’un garçon de 20 ans (21 ans, NDLR). Même avec les éloges qu’il reçoit sur sa maturité ou son intelligence, on ne peut pas lui changer son âge. Ses calculs, c’est les statistiques. Nous sommes dans une période de statistiques, et quand il sait qu’il reste 20 minutes et que son équipe joue à 11 contre 10, bah il pense qu’il a la possibilité de mettre le triplé. Ce n’est pas la première fois qu’il dérape de la sorte. On n’a pas besoin de voir cette discussion entre un coach et un joueur, aussi talentueux soit-il, à la fin d’un match que tu gagnes 5-0 à 11 contre 10″, a expliqué Courbis.