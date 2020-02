Courtois : “Une défaite 3-0 contre le PSG laisse naturellement des traces”

Le Real Madrid joue actuellement son huitième de finale aller de Ligue des Champions face à Manchester City. Mais la Maison Blanche a connu un début de campagne européenne difficile avec une grosse claque au Parc des Princes face au PSG (3-0). Un match que s’est remémoré Thibaut Courtois.

“Le début de saison chez nous était un peu plus difficile. Nous avons trouvé notre rythme plus tardivement. Jouer au PSG immédiatement n’était pas idéal. Ils étaient meilleurs ce soir-là et nous n’avons pas créé beaucoup d’occasions, se rappelle le portier madrilène dans une interview accordée à la Dernière Heure. Une défaite 3-0 contre le PSG laisse naturellement des traces, mais nous nous sommes bien repris. Nous ne jouions pas spécialement super bien à l’époque, mais nous étions parmi les premiers en Liga.