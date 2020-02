Crespo sur Icardi : “Je pense qu’il lui reste une marge de progression”

Après deux mois d’attente, le PSG affrontera le Borussia Dortmund – ce soir à 21h (RMC Sport 1) au Signal Iduna Park – dans le cadre du huitième de finale aller de Ligue des champions. Alors que le club de la capitale pourra compter sur le retour de Neymar dans le onze de départ, un doute subsiste concernant la titularisation de Mauro Icardi. Malgré des statistiques impressionnantes depuis le début de la saison (19 buts en 28 matches), le joueur de 26 ans (il aura 27 ans demain) connaît une phase difficile notamment dans le jeu. Dans Footissime sur RMC Sport, son compatriote argentin et ancien international de l’Albiceleste – Hernán Crespo – estime qu’Icardi a encore une certaine marge de progression.

“Il a des fulgurances dans le jeu qui me plaisent (…) Je pense qu’il lui reste une marge de progression. Le jeu est en train d’évoluer, j’aimerais le voir participer un peu plus au jeu, sans pour autant perdre cette capacité devant le but. Mais il faut aussi comprendre le jeu et sa nécessité. Au PSG, tu as Di María d’un côté puis Mbappé et Neymar. Il ne faut pas se prendre la tête, rester devant et terminer les actions.”