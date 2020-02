Cristiano Ronaldo dithyrambique envers Kylian Mbappé

Ce n’est un secret pour personne, Cristiano Ronaldo était l’idole de Kylian Mbappé, ce dernier ayant des posters de la star portugaise dans sa chambre. En marge d’un événement publicitaire pour son équipementier Nike, CR7 a discuté avec un jeune supporter et ce dernier l’a interrogé sur l’attaquant parisien (21 ans). Et la réponse va très clairement plaire à Mbappé, pour qui Cristiano est aussi une source d’inspiration. “Mbappé, c’est le futur, c’est le présent… C’est un joueur fantastique, il est très rapide. Et tu sais, c’est lui le futur“, vante Cristiano Ronaldo dans des propos relayés par Goal.