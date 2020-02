Danny Rose suivi par le PSG (The Sun)

Le 30 juin prochain, Layvin Kurzawa quittera le PSG en fin de contrat. Et il pourrait être remplacé par un latéral gauche en fin de contrat en 2021 avec Tottenham et prêté actuellement à Newcastle : Danny Rose (29 ans). C’est en tout ce qu’affirme The Sun. L’international anglais est parti dans le club du nord du pays pour prétendre à une place dans le groupe pour l’Euro et séduire un cador en montrant ses qualités, car José Mourinho n’est pas très sensible à celles-ci. Et selon le média britannique, le PSG le suit.