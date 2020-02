Degorre : “Rien de neuf sous le soleil du PSG, un grain de sable et ça se dérègle”

La fin de match compliquée du PSG à Nantes (victoire 2-1 cependant) fait dire à Damien Degorre, journaliste de L’Equipe, que le PSG reste une équipe fragile qui tangue rapidement… A ses yeux, il n’existe qu’un antidote aux maux du PSG dans la boite à pharmacie, il se nomme Neymar. Seul le numéro 10 brésilien peut sauver Paris de ses travers en Ligue des champions. Le 18 février, le PSG joue son premier acte pour 2020 au Signal Iduna Park.

“On approche des huitièmes de finale qui créent toujours une psychose au PSG, donc cette dernière demi-heure reviendra dans les analyses, a commenté Degorre dans l’EDS. Il n’y a rien de neuf sous le soleil. C’est une équipe qui est largement supérieure à ses adversaires en Ligue 1, qui pendant une heure va être ultra dominatrice, qui va impressionner par sa maîtrise, sa tactique et sa technique. Et puis un grain de sable et ça se dérègle. Ça devient de la bouillie de football. Il y a une vraie fragilité dans cette équipe du PSG. Des leaders à trouver ? Je pense que Marquinhos en est un, Neymar aussi. Mais l’année dernière il y avait Dani Alves, Buffon, et ils se sont effondrés. Paris n’a pas la solution. En tout cas, s’il y en a une elle s’appelle Neymar ! Le PSG n’est pas passé contre Manchester United parce qu’il n’y avait pas Neymar. Idem la saison d’avant avec son absence pour le match retour contre le Real Madrid.”