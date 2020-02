Des dernières places encore disponibles pour la finale de la Coupe de la Ligue

Le marathon du PSG touche bientôt à sa fin à l’approche du huitième de finale aller de Ligue des champions face au Borussia Dortmund (18 février). Le club de la capitale est encore en lice dans quatre compétitions et disputera la finale de la Coupe de la Ligue le samedi 4 avril prochain au Stade de France (21h10). Pris d’assaut par les supporters, le match affiche déjà quasiment complet. S’il n’est plus possible d’acheter un billet sur le site internet du Stade de France, il reste encore quelques places sur la billetterie du PSG.

Les Rouge & Bleu ne proposent que des sièges en deuxième catégorie au prix de 85€ à l’unité. Pour certains qui hésitent encore, il faudra agir vite, au risque de ne pas pouvoir assister à la dernière finale de la Coupe de la Ligue de l’histoire…