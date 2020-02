Di Maria : “Au PSG, je vis un pur bonheur depuis cinq ans”

Angel Di Maria est l’un des meilleurs joueurs voire le meilleur joueur du PSG depuis maintenant deux saisons. Arrivée au PSG à l’été 2015, El Fideo se sent très bien à Paris et espère même y finir sa carrière européenne, lui qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2021 (il aura 33 ans).

“Honnêtement, dès le jour où j’ai signé au PSG, je suis venu avec l’idée de finir ma carrière ici. Au fil du temps, je suis de plus en plus convaincu de finir ma carrière ici, en Europe, avec Paris”, indique l’international argentin dans un long entretien au magazine officiel du PSG. “Au PSG, je vis un pur bonheur depuis cinq ans. Je me suis bien adapté ici depuis le jour de mon arrivée, que ce soit au club ou à la ville, qui est magnifique. Il est agréable d’évoluer dans un club qui se développe et s’agrandit de jour en jour. En plus, ma famille se sent vraiment heureuse ici, donc j’espère vraiment finir ma carrière en Europe ici.”