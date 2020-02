Di Maria : “J’avais dit à Cavani que j’allais être celui qui lui donnerait la passe décisive de son 200e but”

Angel Di Maria est une nouvelle fois l’un des meilleurs Parisiens de la saison. En 35 matches cette saison, El Fideo est impliqué dans 31 buts (12 buts et 19 passes décisives). L’international argentin est d’ailleurs revenu sur l’une de ses offrandes, celle pour le 200e but sous le maillot du PSG d’Edinson Cavani face à Bordeaux (4-3).

“Je pense que c’est une action qui me caractérise vraiment. D’avoir le ballon et de rentrer à l’intérieur. Édi est un attaquant très expérimenté, avec beaucoup de qualité. Il cherche beaucoup le premier poteau, et sait utiliser les diagonales. Quand je contrôle le ballon, je le vois faire l’appel et je lui ai donné ce ballon dans le bon timing, se remémore Di Maria pour le site internet des Rouge & Bleu. Quelques jours auparavant, je lui avais dit que j’allais être celui qui lui donnerait la passe décisive de son 200e but. C’est arrivé, et j’en suis très heureux pour lui.”

Angel Di Maria a ensuite vanté les mérites de son prochain adversaire en Ligue 1, Dijon (samedi, 17h30) qui avait battu le PSG lors du match aller (2-1, 1er novembre).

“Dijon est une équipe qui a de très bons joueurs, et qui sait jouer un beau football. Ils savent ce qu’ils ont a faire sur un terrain. Et nous avons perdu chez eux au match aller. […] Nous savons que samedi, ce sera un match compliqué, parce que c’est une équipe qui joue un beau football.”

Fideo s’est enfin penché sur la demi-finale de Coupe de France face à Lyon, mercredi 4 mars. “Ce sera un match de haut niveau, avec beaucoup de très bons joueurs sur le terrain. Il y a une finale de Coupe de France à la clé, et c’est un vrai objectif pour nous que de la disputer.”