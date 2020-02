Di Maria s’exprime sur son art de la passe

Sans nul doute l’un des Parisiens les plus prolifiques depuis l’entame de la saison en cours, Angel Di Maria a récidivé ce mardi soir sur la pelouse du FC Nantes. Impliqué sur les deux buts rouge et bleu, El Fideo a, une énième fois, soigné ses statistiques.

Meilleur passeur du championnat hexagonal, avec 10 assistes, Di Maria reste l’un des plus gros pourvoyeurs en ballon du Paris Saint-Germain. Toutes compétitions confondues, il ne cumule pas moins de 16 offrandes en 31 parties. Sans occulter le fait qu’il est également très adroit devant le but adverse avec 15 réalisations. Pour le site parisien, le gaucher s’est exprimé sur son art de distiller des caviars à ses coéquipiers.

“Lors des séances d’entraînement, je tente des choses rares pour voir si elles fonctionneraient en match. Je me dis que chaque année, il est possible d’apprendre de nouvelles choses. Cette année, par exemple, j’ai donné quelques passes décisives avec l’extérieur du pied. Et quand on réussit ce geste une fois, on cherche à le reproduire. Cela a fonctionné en Ligue des Champions, comme en Ligue 1“, a exposé Di Maria.