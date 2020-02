Diaby : “Tuchel m’a affirmé que l’Allemagne conviendrait parfaitement à mes qualités”

Moussa Diaby a été l’une des bonnes surprises de la saison 2018-2019 du PSG. Le joueur formé au club avait participé à 34 matches, dont 25 de Ligue 1 (4 buts et 7 passes décisives). Mais le titi parisien a décidé de quitter le club de la capitale l’été dernier pour rejoindre le Bayer Leverkusen, dicté par les conseils de son ex-entraîneur, Thomas Tuchel.

“J’ai souvent vu les matches de Leverkusen à la télévision et j’avais été frappé par son jeu offensif et spectaculaire. J’en avais parlé aussi à Thomas Tuchel, qui souhaitait me conserver, mais quand je lui ai fait part de mon envie de jouer plus souvent, il m’a affirmé que l’Allemagne conviendrait parfaitement à mes qualités, explique Diaby dans un entretien accordé à l’Equipe. J’ai le sentiment que c’est effectivement le club idéal pour s’épanouir et devenir un grand joueur.”