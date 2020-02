Diacre sur Katoto : “Ses dernières sorties avec l’Équipe de France sont très encourageantes”

Aujourd’hui, la sélectionneuse de l’Equipe de France Féminine – Corinne Diacre – a dévoilé les 23 joueuses qui disputeront le Tournoi de France face au Canada (4 mars), le Brésil (7 mars) et les Pays-Bas (10 mars). Une liste composée de cinq Parisiennes dont Marie-Antoinette Katoto. Présente lors du dernier rassemblement des Bleues, l’attaquante parisienne a réalisé des bonnes performances avec le maillot français, comme l’a souligné Corinne Diacre en conférence de presse, dans des propos rapportés par Eurosport.

“Je vais vous répéter ce que j’ai dit la dernière fois : je ne vais pas lui mettre de pression. Elle fera ce qu’elle nous fera mais il faut qu’elle soit bien dans sa tête. Aujourd’hui, elle est bien dans sa tête, elle performe avec son club. Donc aucune pression avec nous, il faut simplement qu’elle prenne du plaisir à jouer, qu’elle trouve ses marques aussi avec d’autres joueuses et qu’elle trouve des automatismes. Ses dernières sorties avec l’Equipe de France sont très encourageantes, donc il n’y a pas de raison que ça change en 2020. Au contraire, je pense qu’elle a aussi mûrie. On a pas mal échange avec Marie-Antoinette (…) Je lui ai expliqué pourquoi je ne l’avais pas prise pour la Coupe du monde. Je pense qu’elle a apprécié cette discussion et aujourd’hui, comme avec les autres, on est vraiment tourné vers l’avant. Donc Marie-Antoinette fait partie du groupe des 23 et j’espère qu’elle fera partie d’un groupe encore plus réduit à l’avenir.”