Diallo de retour face à Dijon ? (Le Parisien)

Alors que le PSG a perdu sur blessures Ander Herrera et Thiago Silva, un autre défenseur fera bientôt son retour dans l’effectif parisien. Blessé depuis le 1er février, Abdou Diallo a participé normalement à la séance collective du jour et pourrait être présent lors de la réception du Dijon FCO ce samedi (à 17h30), d’après les informations du Parisien. Le défenseur parisien n’était plus apparu dans un match depuis la victoire face au LOSC (2-0) le 26 janvier dernier. Une bonne nouvelle pour Thomas Tuchel qui devra composer sans Thiago Silva pendant plusieurs semaines.

Malade et forfait lors de la victoire face à Bordeaux (4-3), Thomas Meunier était également présent à la séance collective au Camp des Loges, ajoute le quotidien francilien. Blessé au genou en Coupe de France face au Pau, Colin Dagba est “encore un peu juste” pour reprendre l’entraînement collectif avec le reste du groupe. Pour rappel, Marco Verratti et Neymar Jr seront suspendus pour la réception du Dijon FCO.