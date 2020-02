Diaz : “Neymar est un joueur qui est clairement top 3 mondial”

Revenu de blessure depuis la mi-novembre, Neymar Jr est monté en puissance au fil des matches. Et depuis la trêve hivernale, le Brésilien est tout simplement éblouissant. Encore brillant face à Montpellier, samedi (5-0), l’attaquant a régalé en étant encore le meilleur joueur de la formation parisienne (crédité d’un 8 par la rédaction CS). Kévin Diaz, consultant pour RMC, est totalement conquis par l’international auriverde.

“Après l’épisode de cet été, on se rend compte, même s’il a des défauts, comme nous tous, du joueur qu’on a en Ligue 1. Neymar Jr est un joueur qui est clairement top 3 mondial, sans aucune discussion, après Messi et Ronaldo, juge Diaz dans l’After Foot. S’il arrive à enchaîner les performances, s’il arrive à se mettre le cerveau un peu à froid et éviter certaines provocations qui peuvent amener à une blessure et se concentrer un peu plus sur le foot, mais techniquement ce qu’il arrive à faire, c’est incroyable ! Le passement de jambes toujours au bon moment, la passe dans le bon tempo, l’accélération… Ce n’est pas le joueur le plus costaud, mais il est solide sur ses appuis. C’est un joueur pied droit et pied gauche, le mec sait absolument tout faire footballistiquement ! Un génie.“