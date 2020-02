Didot : “Pourquoi Cavani reviendrait dans la course après avoir marqué un but contre Lyon ?!”

Nous sommes à J-6 de la rencontre de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. Suite à quelques matches décevants, la place de titulaire de Mauro Icardi est remise en cause par certains observateurs, tout particulièrement après le but inscrit par Edinson Cavani face à l’Olympique Lyonnais.

Pour le consultant de La Chaine L’Équipe, Etienne Didot, le statut de l’Argentin ne doit pas être discuté car il a contribué aux bons résultats de son équipe depuis le début de saison.

“Depuis le début du championnat, c’est Icardi qui joue en tant que titulaire. Le PSG a été bon en Ligue des Champions et est bon en championnat, je ne vois pas pourquoi Cavani reviendrait dans la course après avoir marqué un but contre Lyon ?! Je suis content, je l’aime beaucoup, mais c’est trop tard ! Il ne peut pas faire pencher la balance ! Au pire aucun des deux ne sera titulaire, mais si on doit en choisir un, ce sera Icardi.”