Dijon / PSG : Les notes des Parisiens

Victorieux largement de Dijon (6-1) grâce à une seconde période aboutie, le PSG verra les demi-finales de la Coupe de France le mois prochain (les 3 et 4 mars). Après une première période pauvre techniquement, les Parisiens se sont rassurés assez rapidement après la pause. Comme souvent, Thomas Meunier et Julian Draxler se retrouvent dans la catégorie déception. Les deux joueurs ont notamment souffert lors de la première mi-temps. Pour son retour à la compétition, le capitaine – Thiago Silva – a marqué le but du break. De son côté, Mitchel Bakker – qui a connu sa première titularisation – s’est montré sobre et a été à l’origine de l’ouverture du score. Auteur d’un doublé et d’une passe décisive, le Monsieur Coupe de France – Pablo Sarabia – s’est une nouvelle fois montré décisif à l’instar de son compère d’attaque Kylian Mbappé.

Les notes de Canal Supporters pour les joueurs du PSG

Navas 5

Meunier 4,5

Kehrer 4

Thiago Silva 5,5

Bakker 5

Draxler 4,5

Herrera 4,5

Kouassi 6

Sarabia 7,5

Cavani 5,5

Mbappé 7