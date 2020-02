Dina Ebimbe : “Tout le travail que je fais, c’est pour revenir plus fort au PSG”

Eric-Junior Dina-Ebimbe, qui a signé son premier contrat professionnel avec le PSG en 2017, est partie s’aguerrir sous la forme d’un prêt – de deux ans – cet été au Havre en Ligue 2. Le jeune milieu de terrain (19 ans) joue régulièrement depuis le début de la saison (22 matches). Dans une interview accordée à Goal, Dina-Ebimbe a expliqué que l’objectif était de revenir au PSG à l’issue de son prêt et s’imposer dans le groupe professionnel, lui qui est encore sous contrat avec son club formateur jusqu’en juin 2023.

“Je n’oublie pas que je suis un joueur prêté par le PSG. L’objectif, c’est que je revienne l’année prochaine en étant un joueur aguerri avec l’équipe première. On ne sait pas ce qui va se passer, mais tout le travail que je fais, c’est pour revenir plus fort à Paris.” Il estime d’ailleurs que le PSG laisse plus sa chance aux jeunes que par le passé. “Il y a Tanguy (Kouassi). Ils ont donné leur chance à Adil (Aouchiche) ou Arthur (Zagré) aussi. Franchement, je pense que si le club poursuit cette politique, c’est possible. J’ai l’impression qu’il y a eu un changement. Moi, j’aurai fait un certain nombre de matches en Ligue 2, je pense qu’il regarde mes performances et qu’ils pourront me donner ma chance.”