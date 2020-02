Direct – Amiens / PSG

À trois jours du déplacement à Dortmund en huitième de finale aller de Ligue des Champions, le PSG se déplace à Amiens dans le cadre de 25e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Thomas Tuchel a réalisé un turn-over. Mitchel Bakker enchaînant une deuxième titularisation consécutive, Ander Herrera se plaçant comme latéral droit. Le coach allemand nous a également offert un duo inédit en attaque Cavani / Icardi, que beaucoup opposent pour la quatrième place des “quatre fantastiques” pour Dortmund. Le coup d’envoi est donné par le PSG. Et c’est Amiens qui ouvre le score par l’intermédiaire de Guirassy. Idrissa Gueye perd le ballon dans un duel, Kakuta réalise une magnifique passe en profondeur dans le dos de Thiago Silva. Guirassi contrôle, croise sa frappe et trompe Navas (1-0, 5e). Le PSG repart ensuite de l’avant, mais malgré des décalages sur le côté gauche, de la part de Draxler, le dernier geste pèche. Amiens presse et haut et essaye de procéder en contre.Bien lancé en profondeur, Edinson Cavani tente de lober le gardien amiénois, mais ce dernier repousse (1-0, 19e). Après une perte de balle de Tanguy Kouassi, les Amiénois se retrouvent rapidement dans la surface parisienne. Keylor Navas sauve ses coéquipiers en repoussant la frappe d’Otero (25e). Malgré une possession de balle importante, c‘est Amiens qui va doubler la mise sur un long ballon en profondeur du gardien, qui après plusieurs déviations et passes, arrive dans les pieds de Kakuta à gauche de la surface. Ce dernier propulse une magnifique frappe dans la lucarne droite de Navas (2-0, 29e).

AMIENS / PSG

25e journée de Ligue 1 – Samedi 15 février 2020 à 17 heures 30 au stade de la Licorne (Amiens) – Diffuseur : Canal Plus – Arbitre : Ben El Hadj – VAR : Letexier et Brisard.

Amiens (4-2-3-1) : Gurtner (c)- Calabresi, Opoku, Chedjou, Aleseemi- Zungu, Kakuta, Blin-Otero, Guirassy, Diabaté . Entraineur : Elsner.