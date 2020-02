Direct – Dijon / PSG (1-6)

À six jours du huitième de finale aller de Ligue des champions face au Borussia Dortmund, le PSG continue d’enchaîner les matches. Ce mercredi soir, les joueurs de Thomas Tuchel défiaient le Dijon FCO en quarts de finale de Coupe de France. Pour cette rencontre, Thiago Silva faisait son retour à la compétition et Mitchel Bakker connaissait sa première titularisation avec le PSG. Les Parisiens se sont largement imposés face au DFCO (6-1).

Les Parisiens ont parfaitement débuté cette rencontre et ont ouvert le score dès 50 secondes de jeu grâce à un contre son camp de Lautoa suite à un centre de Bakker (1-0, 1e). Mais 10 minutes plus tard, les Dijonnais sont revenus dans la partie grâce à un but de Chouiar, consécutif à une perte de balle d’Herrera au milieu de terrain (1-1, 11e). Par la suite, Cavani s’est vu refuser un but pour une faute de main de Meunier. En fin de période, Cadiz aurait pu profiter d’une erreur de Silva mais, il n’a pas réussi à cadrer sa frappe (42e). Finalement, le PSG a pris l’avantage quelques minutes plus tard après un face-à-face remporté par Mbappé (1-2, 43e). Les Parisiens ont regagné les vestiaires avec l’avantage du score mais ont fait preuve d’un déchet technique important.

Dès le retour des vestiaires, le PSG a pris le large. Sur un corner tiré par Sarabia, le capitaine parisien a marqué de la tête (3-1, 50e). Et comme pour les trois premiers tours de Coupe de France, Pablo Sarabia a également participé à la fête en marquant le 4ème but parisien (4-1, 55e). Appliqués en seconde période, les Rouge et Bleu auraient pu alourdir le score mais ni Sarabia ni Cavani ni Mbappé n’ont pu tromper Runarsson. Finalement, c’est un nouveau Dijonnais – Coulibaly – qui a alourdi la marque avec un nouveau but contre son camp (1-5, 85e). Pablo Sarabia a finalement clôturé cette belle soirée avec un doublé en fin de match sur un passe de Mbappé (6-1, 90e+1). Avec une seconde période de qualité, les Parisiens se qualifient pour les demi-finales de Coupe de France qui auront lieu les 3 et 4 mars prochains.

DIJON / PSG

Quarts de finale Coupe de France – Mercredi 12 février 2020 à 18 heures 30 au stade Gaston-Gérard (Dijon) – Diffuseur : Eurosport 2 – Arbitre : Bastien – VAR : Hamel et Stinat.

Dijon (4-3-1-2) : Runarsson – Chafik, Coulibaly, Lautoa, Mendyl -Chouiar (Tavares, 60e), Ndong (Balmont, 71e), Amalfitano (c) – Cadiz – Mavididi, Baldé (Benzia, 61e). Entraineur : Jobard.