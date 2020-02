Direct – Nantes / PSG : 1-2

Faire tomber une seconde fois d’affilée le PSG – ce qui n’est plus arrivé depuis 25 ans – tel était le secret espoir d’un FC Nantes qui n’a pas gagné en 2020. Souci, comme Paris, les Canaris avaient une infirmerie bien remplie (Lafont, Pallois, Appiah, Fabio, Coco, Limombe, Coulibaly). La Beaujoire s’attend donc à souffrir face au leader, même si le PSG de son côté doit faire sans Neymar Jr (lésion chondro-costale), Abdou Diallo (cuisse), Colin Dagba (genou), Ander Herrera (gêne musculaire), Marquinhos, Thiago Silva ni Juan Bernat (reprise).

Après plusieurs occasions, et une emprise claire du leader, le PSG finit par marquer (29e) suite à un centre de Mbappé, repris par Di Maria et touché par Icardi sans le vouloir. Le score n’évolue pas jusqu’à la pause. Paris reprend sur le même rythme, et étouffe Nantes. Le break tombe à la 56e minute après plusieurs occasions par une tête de Kehrer sur un corner de Di Maria. Le match est relancé suite à une erreur de Kimpembe (tentative de passe derrière la jambe) au milieu de terrain. Simon file au but pour tromper Navas (67e). Paris continue de manquer des occasions et s’expose à une égalisation. Navas sauve plusieurs fois.

FC Nantes / PSG

23e journée de Ligue 1 Conforama – Mardi 4 février 2020 à 21h05 au stade de La Beaujoire Louis Fonteneau – Diffuseur : Canal+ Sport – Arbitre : Schneider – VAR : Buquet et Dechepy. Avertissements : Verratti (36e), Meunier (76e), Traoré (85e), Di Maria (91e), Kurzawa (92e) – Buts : Icardi (29e), Kehrer (56e), Simon (67e)

FC Nantes : Petric – Prado, Girotto, Wague, Traoré – Abeid, Touré (Emond 65e), Louza, AK Bamba – Blas (Benavente 91e) – Simon. Entraîneur : Gourcuff. Remplaçants : Olliero, Basila, Homawoo, Emond, Benavente, Krhin, Moutoussamy.

Paris SG : Navas – Meunier, Kehrer, Kimpembe (c), Kurzawa – Sarabia (Paredes 82e), Verratti, Gueye, Di Maria – Mbappé, Icardi (Draxler 76e). Entraîneur : Tuchel. Remplaçants : Rico, Bakker, Kouassi, Paredes, Choupo-Moting, Draxler, Cavani.