Direct – PSG / DFCO : 4-0

Le PSG entame un cycle de trois rencontres préparatoires (Dijon, Lyon, Strasbourg) qui doit placer l’équipe dans une dynamique positive avant le choc contre le Borussia Dortmund, au Parc des Princes, le 11 mars. Dans cette perspective, Thomas Tuchel a choisi de titulariser Tanguy Kouassi. Une décision qui a pu surprendre parce qu’elle confirme la volonté farouche du coach de mettre Marquinhos au milieu de terrain.

Il ne fallait pas être en retard au Parc des Princes, car dès la 3e minute Pablo Sarabia était là pour pousser dans les filets bourguignons une frappe manquée de Marquinhos. Au bout de dix minutes, Angel Di Maria commence à se toucher l’arrière de la cuisse droite, mais ne sort pas. Il finit par être remplacé par Julian Draxler (17e) qui prend le côté droit dans une équipe du PSG qui penche à gauche (Bernat, Sarabia, Mbappé) dans son jeu. A la 36e minute, sur un centre venu de la gauche, signé Mbappé, Cavani manque un simple plat du pied pour marquer. Dommage. Malgré quelques autres opportunités, on en reste là. 1-0 à la pause. A l’heure de jeu, le Matador ne parvient pas à convertir un beau centre de l’extérieur en première intention de Mbappé. Le champion du monde se charge d’aller faire le break (74e) en remportant un duel face à Runarsson, lancé par Draxler. Dans la foulée, à peine rentré à la place de Cavani, Icardi marque d’une frappe croisée sur son premier ballon ! Une passe décisive de Mbappé. Qui s’offre un doublé avant le coup de sifflet final ! 4-0. Une victoire sans forcer. Et sans grands enseignements, si n’est qu’Icardi a marqué des points par rapport à Cavani, et que Mbappé est en forme !

PSG / Dijon FCO

27e journée de Ligue 1 Conforama – Samedi 29 février 2020 à 17h30 au Parc des Princes (Paris) – Arbitre : Leonard – Diffuseurs : Canal Plus et beIN Sports 1 – VAR : Gautier. Buts : Sarabia (3e), Mbappé (74e et 92e), Icardi (76e) – Avertissement : Bernat.

PSG (1er, 65 points) : Navas – Kehrer, Kouassi (Paredes 72e), Kimpembe, Bernat – Di Maria (Draxler 17e), Marquinhos, Gueye, Sarabia – Cavani (Icardi 72e), Mbappé. Entraîneur : Tuchel. Non utilisés : Rico, Kurzawa, Meunier, Diallo.

DFCO (17e, 27 points) : Runarsson – Alphonse, Coulibaly (Cadiz 76e), Ecuele-Manga, Aguerd, Mendyl – Ndong, Lautoa (Amalfitano 72e) – Baldé, Tavares, Mavididi (Sammaritano 63e). Entraîneur : Jobard. Non utilisés : Hatfout, Chafik, Marié, Soumaré.