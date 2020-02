Direct – PSG / Girondins de Bordeaux

Se remettre dans le bon sens après une semaine pénible – sur le terrain mais aussi en dehors – c’est l’ambition du PSG ce soir, au Parc des Princes, face aux Girondins de Bordeaux.

PSG / Girondins de Bordeaux

26e journée de Ligue 1 – Parc des Princes – 23 février 2020 à 21 heures – Diffuseur : Canal Plus – Arbitre : Willy Delajod – Assistants : Huseyin Ocak et Erwan Finjean – VAR : Ruddy Buquet et Hakim Ben El Hadj.

PSG (62 points) : Navas – Kehrer, Silva (c), Kimpembe, Bernat – Di Maria, Verratti, Marquinhos, Neymar – Cavani, Mbappé. Entraîneur : Tuchel. Remplaçants : Rico, Kurzawa, Draxler, Paredes, Gueye, Icardi, Sarabia.

FCGB (35 points) : Costil (c) – Sabaly, Koscielny, Pablo, Benito – Kwateng, Otavio, Basic, Kalu – De Préville, Hwang. Entraîneur : Paulo Sousa. Remplaçants : Poussin, Jovanovic, Maja, Poundje, Pardo, Adli, Kamano.