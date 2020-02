Direct – PSG / Montpellier : 0-0

Entre le retour d’Edinson Cavani au Parc des Princes (sur le banc) et les retrouvailles avec les petits caïds du MHSC qui l’ont joué “bonhommes” à coup de provocations dans les médias, le PSG/Montpellier qui débute précisément à 17h35 s’annonce pimenté. Neymar aux cheveux roses (ciblé par Delort et ses petits camarades), Kylian Mbappé (déclassé par Vitorino Hilton) auront très envie de faire trembler les filets du jeune Dimitry Bertaud, qui remplace Geronimo Rulli suspendu. En termes de composition, la ligne défensive est composée de Meunier, Kouassi, Kimpembe et Kurzawa. Pour le reste, presque du classique avec un entre-jeu Verratti-Gueye derrière un quatuor offensif composé de Di Maria, Neymar, Mbappé et Sarabia.

PSG / Montpellier HSC

22e journée de Ligue 1 – Samedi 1er février 2020 à 17h35 au Parc des Princes (Paris) | Diffuseur : Canal Plus | Arbitre : Jérôme Brisard | VAR : Delajod et Perreau Niel.

PSG (1er, 52 points) : Navas – Meunier, Kouassi, Kimpembe (c), Kurzawa – Sarabia, Gueye, Verratti, Di Maria – Neymar – Mbappé. Entraîneur : Tuchel. Remplaçants : Rico, Kehrer, Diallo, Paredes, Draxler, Icardi, Cavani.

MHSC (4e, 33 points) : Bertaud – Le Tallec, Hilton, Congré – Souquet, Ferri, Savanier, Oyongo – Mollet – Delort, Laborde. Entraîneur : Der Zakarian. Remplaçants : Carvalho, Ristić, Vidal, Sambia, Chotard, Camara, Yun.