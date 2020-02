Direct – Soyaux / PSG (0-1)

Impressionnantes depuis le début de l’année 2020 avec 31 buts marqués en 4 matches, les Féminines du PSG comptent poursuivre sur cette lancée cet après-midi face à Soyaux, dans le cadre de la 15ème journée de D1 Arkema (à 14h00 sur Canal Plus Sport). Et pour leur déplacement Stade Camille Lebon, Olivier Echouafni pourra compter sur un effectif quasi au complet (Jordyn Huitema et Ashley Lawrence sont toujours absentes pour cause de participation au tournoi olympique avec le Canada). Et pour cette rencontre, le coach parisien a décidé de composer son équipe en 4-4-2 avec les présences de Kadidiatou Diani, Marie-Antoinette Katoto et Nadia Nadim. Les Rouge et Bleu devront l’emporter pour revenir à trois points des Lyonnaises (41 points), victorieuses de l’OM (8-0) hier après-midi.

Après un début de match équilibré, le PSG a ouvert assez rapidement le score par l’intermédiaire de Nadim, suite à une frappe en pivot contrée par la défense de Soyaux (1-0, 8e).

XI de Soyaux : Munich – Cissoko, Rougé, M’Bassidjé, Boudaud – Tandia, Sa Costa – Canon, Clérac, Dumont – Cambot. Entraîneur : Sébastien Joseph

XI du PSG : Endler – Périsset, Paredes, Dudek, Morroni – Diani, Geyoro, Formiga, Baltimore – Katoto, Nadim. Remplaçantes : Kiedrzynek, Glas, Cook, Luana, Saevik, Boussaha, Khelifi. Entraîneur : Olivier Echouafni.