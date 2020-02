Djellit : “Avec Neymar, il n’y aura plus tout ce facteur psychologique en C1 !”

Le Paris Saint-Germain s’est imposé ce mardi soir au Stade de la Beaujoire sur le plus petit des écarts (2-1). Après 70 minutes de haut niveau, les Parisiens ont encaissé un but suite à une bourde de Presnel Kimpembe puis subi les foudres nantaises.

Si beaucoup d’observateurs s’interrogent sur ces dernières 20 minutes non maitrisées, le journaliste Nabil Djellit lui n’est pas inquiet pour le PSG.

“Regardez le Bayern Munich, ils ont quand même quatre défaites et trois matches nuls en vingt matches. Il n’y a pas que le PSG qui s’interroge à ce moment-là de la saison. Alors c’est vrai qu’avec le PSG c’est récurrent à ce moment-là de la saison, mais pour moi il y a une différence, et c’est LA différence majeure : tous ces mauvais matches étaient sans Neymar ! Avec lui, il n’y a plus tout ce facteur psychologique. Lorsque le ballon brûle les pieds, tu lui donnes le ballon ! (…) Paris contre Nantes a fait le job, ils ont juste manqué d’efficacité. Parfois la pièce tombe du bon côté et le match est plié rapidement, et de temps en temps tu ne finis pas le job, et les autres profitent de ta décompression.