Domenech : “Le PSG peut encore se qualifier”

Depuis deux jours, beaucoup de critiques tombent sur le PSG, son entraîneur et ses joueurs après la défaite contre Dortmund en huitièmes de finale de Ligue des Champions (2-1). Pour Raymond Domenech, ça peut-être une bonne chose, puisque d’habitude, c’est après son élimination de la C1 que les critiques tombent.

“Tout ce qu’il se passe, le contenu du match, les déclarations des uns et des autres, est-ce qu’il y a quelque chose de changer depuis quatre ou cinq ans ? C’est arrivé à Emery, à Laurent Blanc, à Tuchel l’an dernier. Le contexte est le même, les problèmes sont les mêmes, relate l’ancien sélectionneur des Bleus sur la Chaîne l’Equipe. On dit la même chose chaque fois qu’ils sont en difficultés en Coupe d’Europe. Rien ne change. Ce match-là, peut encore les sauver. Ils peuvent encore se qualifier. […] Tout ce qu’il y a autour, aujourd’hui, d’habitude venait après l’élimination. Là, ils ont peut-être un peu de chance de se dire on est obligés de se réveiller avant d’être éliminés.”