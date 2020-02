Domenech : “Le trouble, c’est après le match quand Leonardo est dans son bus tout seul”

L’association du nom Raymond Domenech et du mot “bus” renvoie systématiquement à un épisode de vie de l’équipe de France. Mais cette fois, il n’y a aucun rapport avec l’Afrique du sud ou le fiasco de Knysna. Non, il est question de Leonardo, de la communication du directeur sportif et de Ligue des champions pour le PSG… Car la défaite 2-1 mardi à Dortmund fait toujours encore abondamment parler sur les différents plateaux de télévision et radio.

“Leonardo a fait le travail d’avant-match – comme un Aulas – en essayant de mettre son équipe dans le bon sens, en tentant de rassurer tout le monde, en gardant l’objectif présent. Le trouble, c’est après le match, quand il est dans son bus tout seul et qu’il se désolidarise de l’équipe. Là c’est un vrai problème. C’est là qu’il devait monter au créneau pour dire : “on a été mauvais mais on est à 2-1 et on a encore espoir”, a jugé l’ancien sélectionneur dans l’EDS. “Dans cette situation, un debrief doit être fait immédiatement dans le vestiaire pour expliquer ce qu’il faut dire et comment le dire, et avec quels arguments. Et Leonardo aurait dû passer le premier au micro, lui il ne prend pas la douche…”