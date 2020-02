Dortmund / PSG : les compositions officielles

La Ligue des Champions est enfin de retour. Dans moins d’une heure, le PSG affrontera le Borussia Dortmund en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Pour cette rencontre, Thomas Tuchel peu compter sur le retour de plusieurs absents ces dernières semaines, Neymar, Presnel Kimpembe, Kylian Mbappé. De son côté, Lucien Favre doit faire sans deux joueurs importants, Marco Reus et Julian Brandt. Les deux entraîneurs ont dévoilé leurs compositions d’équipes. Thomas Tuchel a décidé de changer de système, en passant du 4-4-2 à un 3-4-3. Mauro Icardi, fait les frais de ce changement, débutant sur le banc. Marquinhos, titulaire pour la première fois depuis son retour de blessure, sera accompagné de Thiago Silva et Presnel Kimpembe. Le trio d’attaque sera donc composé de Mbappé, Di Maria et Neymar.

Borussia Dortmund / PSG

Huitième de finale aller de Ligue des Champions – Mardi 18 février 2020 à 21 heures au Signal Induna Park (Dortmund) – Diffuseur : RMC Sport 1 – Arbitre : Mateu Lahoz – VAR : Hernández et De Burgos.