Dortmund / PSG : les notes des Parisiens

Après deux mois d’attente, le PSG retrouvait la Ligue des champions face au Borussia Dortmund, dans le cadre du huitième de finale aller de la compétition. Malmenés surtout en première période, les Parisiens s’en sortent avec une courte défaite (2-1). Un but à l’extérieur qui pourrait être bénéfique aux Rouge et Bleu le 11 mars prochain lors du match retour. Pour cette rencontre, Thomas Tuchel a décidé d’innover avec une équipe plutôt défensive. Auteur de plusieurs parades décisives, Keylor Navas a évité aux Parisiens de couler lors des moments forts du Borussia. Précieux au milieu de terrain, Marco Verratti a récupéré de nombreux ballons aux abords de la surface parisienne. Côté déceptions, Idrissa Gueye semblait perdu sur le terrain. Di Maria et Mbappé (passeur décisif) ont peu brillé. Attendu pour cette rencontre, Neymar a marqué l’unique but parisien de la rencontre.

Les notes de Canal Supporters pour les joueurs du PSG

Navas 6,5

Meunier 5,5

Marquinhos 5,5

Silva 6

Kimpembe 4,5

Kurzawa 5,5

Verratti 7,5

Gueye 4

Di María 4

Mbappé 4,5

Neymar 5,5