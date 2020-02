Dortmund / PSG : quel onze choisira Thomas Tuchel ?

Après deux mois d’attente, la Ligue des champions fait enfin son grand retour. Le PSG affronte ce soir à 21h (RMC Sport 1) le Borussia Dortmund, au Signal Iduna Park, dans le cadre du huitième de finale aller de Ligue des champions. Et pour cette rencontre, le onze de départ de Thomas Tuchel sera très attendu. Avec un groupe quasi au complet (Leandro Paredes, Colin Dagba et Abdou Diallo sont les principaux absents), l’entraîneur parisien pourra compter sur le retour de Neymar Jr. Et l’atout majeur du PSG est, sans surprise, présent dans les compostions probables de L’Equipe et du Parisien, au même titre que Kylian Mbappé, Ángel Di María, Keylor Navas, Thomas Meunier et Marco Verratti.

De son côté, Layvin Kurzawa devrait profiter du manque de rythme de Juan Bernat afin d’évoluer dans le couloir gauche de la défense parisienne. Concernant le milieu de terrain, les deux quotidiens ont une option différente. Selon le quotidien sportif, l’international italien sera associé à Marquinhos au milieu de terrain tandis que journal francilien opte pour un duo Verratti-Gueye, faisant ainsi redescendre Marquinhos aux côtés de Thiago Silva (ou Kimpembe). Enfin une autre interrogation a lieu concernant le deuxième attaquant de pointe. L’Equipe mise sur la forme de Pablo Sarabia, au détriment de Mauro Icardi. Le Parisien opte pour une titularisation de l’international argentin.

Borussia Dortmund / PSG

8es de finale aller de Ligue des champions – Mardi 18 février à 21 heures au Signal Iduna Park (Dortmund) – Diffuseur : RMC Sport 1 – Arbitre : Mateu Lahoz – VAR : Hernández et De Burgos.

XI probable de Dortmund : Burki – Piszczek (c), Hummels, Zagadou – Hakimi, Can, Witsel, Guerreiro – Sancho, Haaland, T.Hazard. Entraîneur : Favre. Remplaçants : Hitz – Dahoud, Götze, Schulz, Akanji, Balerdi, Morey, Schmelzer, Reyna.

XI probable du PSG : Navas – Meunier, Silva (c), Kimpembe, Kurzawa – Di María, Marquinhos, Verratti, Neymar – Mbappé, Icardi. Entraîneur : Tuchel. Remplaçants : Rico, Kehrer, Bernat, Gueye, Sarabia, Kouassi Herrera, Draxler, Cavani.