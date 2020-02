Double buteur contre le PSG, Erling Haaland n’est pas satisfait de sa prestation

Bourreau du PSG lors du match aller des huitièmes de finale de Ligue des Champions avec son doublé (2-1), Erling Haaland n’est pourtant pas satisfait de sa performance. “Je sais que j’ai encore beaucoup de choses à améliorer, vous l’avez vu aujourd’hui. Je veux continuer à travailler dur car je veux aller le plus loin possible dans cette compétition. Mon deuxième but ? Je ne réfléchis pas beaucoup. Je profite de l’instant et c’est super, vous vivez pour ce genre de moments. C’est fantastique!“, indique le jeune attaquant du BVB (19 ans) dans des propos relayés par RMC Sport.