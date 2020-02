Du Rietz : “Elverum ? À l’aller, ça avait été serré pendant toute la rencontre”

Ce samedi après-midi, à 17h15 (BeIN Sports 1), les Handballeurs du PSG reçoivent Elverum dans le cadre de la 13e journée de la phase de poules de la Velux EHF Champions League. Kim Ekdhal du Rietz se remémore la première manche entre les deux équipes, remportée 25-22 par le PSG.

“Je me souviens que ça avait été serré pendant toute la rencontre. On avait fait la différence dans les dernières minutes. J’espère que ce week-end, ce sera un peu différent. On sait que c’est difficile de tuer les matchs, indique l’arrière gauche dans un entretien accordé à PSG TV. Jouer à domicile ? Ça fait du bien, parce que ça faisait deux mois que nous n’y avions pas joué (en Champions League). Après un périple à travers l’Europe, comme on l’a vécu depuis quelques semaines, ça va faire du bien de rester un peu chez-soi !”