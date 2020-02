Ducrocq : “Je pense qu’il se passe quelque chose entre Neymar et Tuchel”

Auteur d’une piètre prestation ce dimanche lors du succès parisien face à Bordeaux (4-3, 26e journée de Ligue 1), Neymar a en plus écopé d’un carton rouge en toute fin de rencontre. Et un épisode entre le Ney et son coach a particulièrement inquiété Pierre Ducrocq, comme celui-ci l’explique sur les ondes de RMC.

“À un moment, Tuchel a essayé de dire à Neymar, quand il a pris un grand-pont par Sabaly, de continuer à défendre, et Neymar l’a envoyé chier. Je pense qu’il se passe quelque chose entre Neymar et Tuchel, ou entre Neymar et le PSG. Et ça c’est problématique, parce qu’un Neymar en forme te change tout de même l’équipe“, a exposé Ducrocq dans L’After Foot.